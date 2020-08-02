Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
02.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:18
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumali Kuzu idaresindeki 16 ZH 949 plakalı otomobil, İncesu mevkisinde su kanalının duvarına çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Rabia, Ahmet Eren (6) ve Fatih Eymen Kuzu (3), sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA