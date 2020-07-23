Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

B.A. yönetimindeki 06 BE 294 plakalı otomobil, Güneyli köyü yakınlarında sulama kanalına çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ile otomobilde bulunan K.K, T.G. ve Y.A, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA