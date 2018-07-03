Sivas'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sebahattin Balyemez (47) yönetimindeki 06 SFZ 29 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolu Aksu köyü yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nihal (49), Musa (24) ve Aleyna Balyemez (11) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aleyna ve Musa Balyemez, Sivas'a sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.