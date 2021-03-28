Otomobil devrildi: 3 yaralı
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Otomobil devrildi: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 06 RIN 23 plakalı otomobil, Sultanşehir Bulvarı 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan D.B. ve M.E. (28) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil devrildi: 3 yaralı
Otomobil devrildi: 3 yaralı
Otomobil devrildi: 3 yaralı
Otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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