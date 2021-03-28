Otomobil devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 06 RIN 23 plakalı otomobil, Sultanşehir Bulvarı 4 Eylül Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan D.B. ve M.E. (28) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer