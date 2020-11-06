Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

06.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:04
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Seviş yönetimindeki 17 GJ 363 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akseki virajı mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan Züleyha (29) Helin (8) ve Behram Ali Seviş (6) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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