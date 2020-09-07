Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
07.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:10

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Müslüm Orhan (25) yönetimindeki 06 BV 2259 plakalı otomobil, Zara ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yıldız (42) ve Yavuz Orhan (2) yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Mansur Yavaş Angela Merkel Mustafa Şentop
Magazin Alişan Erol Evgin Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kpss Kaza Türk Bursa
Şu an buradasınız: Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 09:10:36. #1.15#
title