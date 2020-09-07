Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
07.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:10
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Müslüm Orhan (25) yönetimindeki 06 BV 2259 plakalı otomobil, Zara ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yıldız (42) ve Yavuz Orhan (2) yaralandı.
Yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: AA