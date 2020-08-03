Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
03.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:47
Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Durmuş (18) idaresindeki 06 AN 1624 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Bekir Yıldırım (18) ve Hakan Durmuş (18), ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA