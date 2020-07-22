Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
22.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:37
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deniz Arslan (42) idaresindeki 38 ABB 097 plakalı otomobil, Cemel beldesi yolunda refüje çarparak devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Kenan (53) ve Bekir Arslan (30) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA