Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
05.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:32

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Yavuz Zor (40) yönetimindeki 09 BY 264 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Osman (71) ve İnayet Zor (63), İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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