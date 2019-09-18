Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

18.09.2019 08:28
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tuğba Oğuzhan yönetimindeki 58 ABJ 617 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Yenicami Mahallesi Güneş Sokak yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülsen Ünal ve Gülhan Eser yaralandı.

Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et