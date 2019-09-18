Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tuğba Oğuzhan yönetimindeki 58 ABJ 617 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Yenicami Mahallesi Güneş Sokak yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülsen Ünal ve Gülhan Eser yaralandı.
Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.