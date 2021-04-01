Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

S.S.T. (26) yönetimindeki 44 NL 155 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araçta bulunan M.T. (26) ve S.Ç. (24) yaralandı.

Yaralılar, Koyulhisar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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