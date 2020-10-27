Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
27.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:57
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Hüsnü Özer (79) yönetimindeki 06 RFJ 68 plakalı otomobil, Selamet köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fedakar Özer (79), yaralandı.
Yaralılar, Yıldızeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Yaralılardan Fedakar Özer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer