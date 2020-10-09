Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

09.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:26
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mesut Güneş yönetimindeki 34 FA 8048 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Nezaket Güneş (52) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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