Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
26.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:20
Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Sönmez yönetimindeki 58 AHS 23 plakalı otomobil, Sivas-Kangal kara yolu Bostankaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Aysel Gürlek ve Meryem Sönmez yaralandı.
Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA