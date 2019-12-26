Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

26.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:20
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

yönetimindeki 58 AHS 23 plakalı otomobil, Sivas-Kangal kara yolu Bostankaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Aysel Gürlek ve Meryem Sönmez yaralandı.

Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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