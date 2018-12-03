Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas-Kayseri yolunda seyreden Doğan Ünal yönetimindeki 58 FT 303 plakalı otomobil, Hanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, araçta bulunan Ebrar Duha (11) ve Nesrin Ünal (34) yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.