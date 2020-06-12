Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
12.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:48
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Özcan Gün (59) yönetimindeki 34 BTU 582 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Canova köyü yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan Perihan Gün (59) kaza yerinde, Sefine Yasal (86) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ile Kurtuluş Yasal (38), Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA