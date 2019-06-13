Sivas'ta otomobil devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil devrildi: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
E.E. (26) yönetimindeki 58 LD 698 plakalı otomobil, Eskikarahisar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Ulaş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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