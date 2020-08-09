Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
09.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:18
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
S.D. (35) yönetimindeki 58 BZ 891 plakalı otomobil, Sivas-Gürün kara yolu Konakpınar köyü mevkisinde elektrik direğine çarparak devrildi.
Araçta bulunan S.K. (37), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA