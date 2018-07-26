Sivas'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Abdullah Yaprak yönetimindeki 34 FVG 76 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya karayolu Ziyaret Tepe yakınlarında devrildi.

Kazada sürücünün eşi Nurgül Yaprak (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çocukları Yahya (6) Beyza Yaprak (13) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.