Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
23.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:52
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Y.Y. (49) yönetimindeki 06 BMB 696 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Mancılık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Mustafa Yapıcı (90) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.Y. (20) ve M.Y. (72), 112 Acil Servis ekiplerince Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA