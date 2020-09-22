Son dakika haber: Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
22.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:01
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mömin Karakütük (48) yönetimindeki 06 E 3099 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan Emine Karakütük (71), olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekiplerince araçtan çıkartıldı.
Yaralanan sürücü ile Selvihan Karakütük (43), İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İmranlı Arama ve Kurtarma