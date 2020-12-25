Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
25.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:24
Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Arap Demir (55) yönetimindeki 58 NL 118 plakalı otomobil, Kangal ilçesi Çayırova köyü yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan Gazi Gezer (65) yaşamını yitirdi, sürücü Demir ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya