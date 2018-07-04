Sivas'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Nilüfer Pala (41) idaresindeki 27 BAR 68 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Düzova köyü yakınlarında yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki İsmail (40), Serhat (17), Rukin (10) ve Ekin Fırat Pala (21) yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.