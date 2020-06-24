Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
24.06.2020 05:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:16

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mürsel Yeşilyurt (75) yönetimindeki 74 AJ 309 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada sürücünün eşi Sariye Yeşilyurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları yerden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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