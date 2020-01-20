Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
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Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı

Sivas'ta otobüsün şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

20.01.2020 02:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 03:16
Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı

'ta otobüsün şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

Kazada, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Kafilenin Hatay'daki maçın ardından Sivas'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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