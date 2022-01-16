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Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 27 yaralı

Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 27 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkiinde meydana geldi. Kazada 06 ED 9997 plakalı tır yoğun kar yağışı ve yolun kaygan oluşu nedeniyle yolda devrildi. Ağrı'dan gelip İstanbul istikametine gitmekte olan M.Y. idaresindeki 04 D 4942 plakalı yolcu otobüsü duramayarak tıra çarpıp devrildi. Kazada otobüste bulunan 1 kişi ölürken, 27 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavi görüyor. - SİVAS

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

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