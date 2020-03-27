Sivas'ta oto yıkamacıda özel dezenfekte işlemi Sivas'ta oto yıkamacıda özel dezenfekte işlemiSİVAS'ta bir oto yıkamacı koronavirüs ile mücadele kapsamında, araçlarını yıkatan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti de veriyor.

Sivas'ta oto yıkamacıda özel dezenfekte işlemi

SİVAS'ta bir oto yıkamacı koronavirüs ile mücadele kapsamında, araçlarını yıkatan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti de veriyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs sonrası Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi'de oto yıkamacı işleten Eyüp Karadağ, dükkanında virüse karşı çeşitli tedbirler aldı. İş yerinde çalışan personel tulum giyerek yıkanmaya gelen araçların ilk önce virüse karşı ücretsiz olarak dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra ise araçların yıkama işlemi yapılıyor. Araçlarını virüse karşı dezenfekte etmek isteyen araç sahipleri oto yıkamacı dükkanın önünde kuyruklar oluşturuyor.

Koronavirüse karşı çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden oto yıkamacı Eyüp Karadağ, "Bu iş ulusal dedik, müşterilerimize ücretsiz dezenfekte işlemi yapıyoruz. Araca binmeden dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Kendi tedbirimizi de almak zorundayız. Yıkandıktan sonra tekrar dezenfekte işlemi uyguluyoruz. İç ve dış yıkamayla birlikte 20-25 dakikayla aracı gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun 'içimiz rahat bir şekilde biniyoruz' diyorlar. Gerçekten araçlarına içleri rahat bir şekilde binsinler" dedi.

Kaynak: DHA