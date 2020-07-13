Sivas'ta otluk alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
13.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:18
Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Sivas Kalesi'nin çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.
Geniş alana yayılan yangını gören vatandaşlar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri kuru otların bulunduğu alandaki yangını yerleşim yerine sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA