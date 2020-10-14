Sivas'ta örtü yangını

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Esenyaka köyü Kaçak mevkisi bölgesinde örtü yangını çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Akıncılar ve Suşehri Belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Suşehri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de yardımıyla yangın söndürüldü.

Gürgen, pelit ve çam ağaçlarının da kısmen yandığı ve 3 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara