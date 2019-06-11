Sivas'ta ortaokullar arası robot şenliği

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 'Ortaokullar Arası Robot Şenliği' düzenlendi.

Ortaokullar arasında 'Çocuklarımızın Hayallerinde Buluşalım' sloganıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen Robot Şenliği'ne Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 4 kategoride 150 robotun katıldığı şenlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Böyle bir tarihi mekanda, böyle bir atmosfer içerisinde çocuklarımızın geleceğe dair, hayallerini sergilemesi çok anlamlıdır. 100'üncü yılımızı özellikle eğitim anlamında nitelikli bir şekilde kutluyoruz. Özellikle 100'üncü yılın duygularını çocuklarımızın yüreğine kaydetmemiz lazım. Çünkü ecdadımızın o mücadelesi, o gayreti ve azminin ancak bu genç neslin yüreğine ülke sevdasını, bilim aşkı olması için hep beraber gayret göstermeliyiz" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler tek tek stantları gezerek öğrencilerin yaptığı robotların gösterilerini izledi.

Kaynak: DHA