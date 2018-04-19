Sivas'ta Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Finali

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında düzenlenen Ortaokullar Arası Bilgi Yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final yarışmasına Kazancılar Ortaokulu Kangal Cumhuriyet Ortaokulu ve 4 Eylül Ortaokulu katıldı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm öğrencilere, destek veren öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

Bu yarışmaya köyden, ilçeden, merkezden ve özel okullardan katılım olduğunu aktaran Gül, "Bu yarışma, eğitimde fırsat eşitliğinin göstergesidir. Yarışmaya katılan tüm okulları kutluyorum." edi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da "Hayallerinize ulaşmak istiyorsanız yapacağınız tek şey çok çalışmaktır. Çalıştıktan sonra sizin için hiçbir hayalin olmadığına inanın. Ülkemiz adına sizlerden çok şey bekliyoruz." diye konuştu

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da yarışma hakkında bilgi vererek, yarışmanın öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilgi düzeylerine geliştirmek, iletişim becerisi kazandırarak, bilgi, görgü ve birikimlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Yarışmanın sonunda Kazancılar Ortaokulu birinci, Kangal Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, 4 Eylül Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Sponsorluğunu Sivas Belediyesinin yaptığı yarışmada birinci olan okula bin 500, ikinci okula bin ve üçüncü olan okula da 700 lira ödül verildi.

Gül, Aydın ve Altınsoy, öğrencilere ödül ve katılım belgelerini verdi.