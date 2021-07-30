Sivas'ta ormanlara giriş yasağı uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta ormanlara giriş yasağı uygulanacak

Sivas'ta ormanlara giriş yasağı uygulanacak
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı illerde yaşanan orman yangınları nedeniyle kentte ormanlara giriş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı illerde yaşanan orman yangınları nedeniyle kentte ormanlara giriş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla geçici süreyle ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Ormanda mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceğini aktaran Ayhan, "Çadırlı, çadırsız kamp yapılmayacaktır. Tüm duyarlılığımızla lütfen önlemlere uyalım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen 'drone' açıklaması Açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğünden alev püskürttüğü ileri sürülen "drone" açıklaması Açıklaması
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Müge Anlı Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta ormanlara giriş yasağı uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 22:10:34. #1.16#

title