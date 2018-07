Sivas'ta Ormandaki Macera Parkında Sona Gelindi

SİVAS Belediyesi tarafından Kardeşler Ormanı'na 200 bin metrekarelik alana macera parkı yapılıyor. Seyir terasları, atlama kuleleri, tırmanma duvarları ve slacklining gibi heyecanı yüksek aktivitelerin yapılacağı parkın büyük bölümü tamamlandı. Sivas Belediyesi tarafından, mesire alanı olarak da kullanılan Kardeşler Ormanı'nda oluşturulan macera parkının kısa süre içinde hizmete sunulması bekleniyor. 200 bin metrekarelik alana kurulan macera parkına seyir terasları, atlama kuleleri, tırmanma duvarları ve ip üzerinde denge etkinliği olan slacklining gibi heyecanı yüksek aktiviteler yapılacak. Parka ayrıca 335 metrelik mesafeye halatla kayma aktivitesi olan zipline hattı kuruldu. Aktiviteler arasında 35-40 metre yükseklikten atlayışlar da gerçekleştirilecek. Projede, doğayla iç içe çeşitli sporların yapılacağı tırmanma parkurları ile vatandaşların vakit geçirebilecekleri kafe ve restoranlar da yer alacak. Yaklaşık 5 milyon TL harcama yapılan parkın yakın zamanda hizmete açılması bekleniyor.

'GENÇLERİMİZİN İLGİ GÖSTERECEĞİ BİR PROJE'

Proje hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Yaklaşık 200 bin metrekare alanı Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden Sivas Belediyesi olarak kiraladık. Projelerimiz Orman Su İşleri Bakanlığımız nezninde onaylandı ve 2017 yılındaın itibaren de burada çalışmalarımızı başlattık. Şuan bulunduğumuz alan Macera Parkı. Özellikle üniversiteye yakın olması nedeniyle gençlerimizin çok ilgi göstereceğini ön gördüğümüz bir projeydi. Bir bölümünü Oran Kalkınma Ajansı'ndan hibe alarak bu bölümünü yaklaşık 1 milyon 600 bin lirayla tamamladık. Şu ana kadar projeye, alt yapı, kanalizasyon, su, yollar, yürüyüş yolları, koşu yolları başta olmak üzere mesire alanı ile ilgili düzenlemeler, halısahalar, gençlerin yine farklı spor aktivitilerini yapacakları alanlarla beraber yaklaşık 5 milyon gibi bir harcama yaptık. Hala bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Ancak macera parkımız tamamlandı." dedi.

'YAKIN ZAMANDA HİZMETE SUNULACAK'

Park içinde bulunan aktiviteler hakkında bilgi veren Başkan Aydın, "Macera parkımızda 2 zorluk seviyeli 16 oyunlu macera parkurumuz mevcut. Yine 11 metre yüksekliğinde tırmanma duvarımız var. 330 metre uzunluğunda 2 adet zipline hattı mevcut. İnşallah yakın zaman içerisinde de diğer eksikleride tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Biz Sivas'ta istiyoruz ki toplumun her kesiminin gidebileceği, dinlenebileceği, boş zamanlarını geçirebileceği, eğlenebileceği sosyal alanlarımız olsun. Bu kapsamda her geçen gün yeni ilave çalışmalar yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu sistem belki riskli, bakıldığı zaman insanı tereddüte sevk eden bir görüntüsü var ama emniyet tedbirleri burada hiçbir hataya meydan vermeyecek şekilde uygulanıyor. Uluslararası standartlara göre yapılan bir çalışma. Zaten birçok malzemesi de ithal olarak getirildi. Velilerimizin bu anlamda herhangi bir endişe duymasına gerek yok. Şu an çalışmalarımız tamamlandı. Resmi bir açılış tarihi belirlemedik. Etrafta yürüyüş yollarındaki düzenlemelerimiz devam ediyor. Hedefimiz okulların açılma döneminde burayı da resmi olarak açmak ama şu anda kullanılmasına engel bir durum yoktur." diye konuştu. - Sivas