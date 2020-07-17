Sivas'ta orman yangınları sonucu 10,96 hektar alan kül oldu
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Sivas'ta orman yangınları sonucu 10,96 hektar alan kül oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ilişkin orman yangını istatistiklerini açıkladı.

Sivas'ta orman yangınları sonucu 10,96 hektar alan kül oldu
17.07.2020 21:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:20

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2019 yılına ilişkin orman yangını istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre orman alanlarının il yüzölçümüne oranının yüzde 14,39 olduğu Sivas'ta 2019 yılı içerisinde 8 orman yangını meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangınlarda 10,96 hektar ormanlık alan kül oldu.

Kentte, 2019 sonu itibariyle bulunan ormanlık alan ise 405 bin 281 hektar olarak açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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