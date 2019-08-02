Sivas'ta orman yangını

Sivas'ta orman yangını

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

2.08.2019 20:02
Sivas'ta orman yangını

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Erence köyü Kayıdere mevkisinde bulunan kızılçam ormanlık alanından dumanlar çıktığını görenler, durumu Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangından zarar gören bölgelere daha sonra yeniden çam fidanları dikileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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