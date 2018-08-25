Sivas'ta orman yangını

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar İlçesi Ortaseki Köyü sınırları içerisinde ki çam ormanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Koyulhisar İlçesi Ortaseki Köyü sınırları içerisinde ki çam ormanında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alanda etkili oldu. Jandarma ekipleri, köy sakinleri ve itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.