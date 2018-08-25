Sivas'ta Orman Yangını

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ortaseki sınırları içerisindeki çam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Sivas, Giresun, Tokat, Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile köy sakinleri, yangına müdahale ediyor.