Sivas'ta Orman Yangını

Sivas'ta Orman Yangını

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü sınırları içerisindeki çam ormanında yangın çıktı.

Sivas'ta Orman Yangını

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü sınırları içerisindeki çam ormanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü sınırları içerisindeki çam ormanında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alanda etkili oldu. Jandarma ve itfaiye ekipleri ile birlikte köy sakinleri de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. - SİVAS

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