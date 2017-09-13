Sivas'ta orman yangını



SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın çok sayıda ağaçlık alanı küle çevirdi. Yangın uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.



İlçeye bağlı Demirözü Köyü'nde dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın daha sonra çevredeki ormanlık alana sıçramasıyla ağaçlar kül oldu. İtfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipler ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler ile yangına müdahale etti. Demirözü Köyü sakinleri ise yanlarında getirdikleri küreklerle alevlere müdahale etti. Sarp arazide yol açmak için ise kepçe ve dozerler de bölgeye sevk edildi. Orman yangını gece saatlerine kadar devam etti. Yangın müdahalelerin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.