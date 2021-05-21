Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını

Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını
Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine Eğüz - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, yapı malzemeleri üretimi yapan bir fabrikanın arka kısmındaki 3 nöbetçi kulübesinde yangın çıktı.

SİVAS'ta, yapı malzemeleri üretimi yapan bir fabrikanın arka kısmındaki 3 nöbetçi kulübesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bahçede bulunan bir köpeğin alevlerden korkup, kulübenin arkasına saklandığı görüldü.

Yangın, saat 17.00 sırlarında Sivas Organize Sanayi Bölgesinde yapı malzemesi üreten bir fabrikanın arka bahçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple fabrikanın yakınında bulunan 3 nöbetçi kulübesi alev aldı. Duman ve alevleri görenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında bahçede bulunan bir köpeğin ise alevlerden korkup kulübesinin arkasına saklandığı görüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını
Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını
Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını
Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine Eğüz

Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Filistin yanlısı eylemciler, İsrail'in İngiltere'deki SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Hayali olan aracı kendisi yaptı
Hayali olan aracı kendisi yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Hande Ataizi Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde kulübe yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 19:53:26. #1.11#

title