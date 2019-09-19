Sivas'ta onkoloji servisi kapatılmıyor

19.09.2019 11:25

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, doktor kalmadığı için Numune Hastanesi Onkoloji Servisinin kapatılacağı iddialarına açıklık getirdi.



Sivas Numune Hastanesi Onkoloji Servisinde bulunan tek uzman doktorun da istifa edip ayrılmasının ardından servisin kapatılması gündeme gelmişti. Hasta yakınlarının tepkisi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada servisin kapatılmayacağı belirtilerek, "Numune Hastanesi'nde çalışan Onkoloji Uzmanı Sivas'taki Devlet Hastanelerinde çalışan tek uzman olduğundan haftanın 3 günü Numune Hastanesi'nde, 2 günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hizmet vermekteydi. Kendisi istifa ederek Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak geçmiştir. Ayrılışını 16 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. 89. Dönem de Onkoloji Uzmanı talebimiz olacaktır ve Onkoloji Uzmanımız gelene kadar, ayrılan doktorumuz 3 gün Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 gün Numune Hastanemizde hizmet verecektir. Servisin kapatılması söz konusu değildir."denildi.



Doktor bulunamıyor



Öte yandan Sivas İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç'un imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Nöroloji alanlarında yeterli sayıda doktor yetiştirilemediği için Sivas'a doktor ataması yapılamadığı belirtilip, " Çocuk Kardiyoloğu 27 Ağustos 2018, Çocuk Nöroloğu 22 Şubat 2019 tarihlerinde mecburi hizmetlerini tamamlayarak hastanemizden ayrılmışlardır. Ayrıldıkları tarihlerden itibaren her dönem doktor talebi yapılmış, ancak her iki branşta da yetişen hekim sayısı çok az olduğundan ve genellikle mazeret sebebiyle atandıklarından Sivas'a atama gerçekleşmemiştir." denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA