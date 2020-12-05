Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
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Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi

05.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:38
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi

SİVAS'ta, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SİVAS'ta, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi kırağıya neden oldu. Kardeşler Mahallesi 33'üncü Sokak'taki manzara ise görenleri ise şaşırttı. Güneşin kendini göstermesiyle kırağı erimeye başladı ancak gölgede kalan alanlar, kar yağmış izlenimi verdi.

Bölgedeki parkta oluşan beyaz görüntü güzel bir manzara sundu.  

 


Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi
Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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