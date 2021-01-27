Sivas'ta ölüm oranında yüzde 30 'koronavirüs' etkisi

SİVAS'ta, 2020 yılında meydana gelen ölümlerin oranı, önceki seneye göre yüzde 30 arttı. Kent merkezinde, 2019 yılında 3 bin 18 bin kişi hayatını kaybederken, 2020'de bu sayı, 4 bin 164 kişi olarak kayıtlara geçti. Ölüm oranı artışının, koronavirüs salgını kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

Sivas'ta 2019 yılı ile 2020 yılı ölüm sayısı istatistikleri belli oldu. 2019 yılı içerisinde merkezde 3 bin 18 bin kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında ise koronavirüsün ortaya çıkmasıyla birlikte toplam 4 bin 164 kişi hayatını kaybetti. 2019 ile 2020 yılları arasında koronavirüs salgınının de etkisiyle ölüm oranında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış görüldü. Bazı dönemlerde günlük defin sayısı 30-35'lere kadar çıkarken, son dönemde alınan tedbirlerle ölüm sayılarında da düşüş yaşandı.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE CİDDİ BİR YIL GEÇTİ'

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, 2020 yılının Türkiye ve dünya için zorlayıcı bir yıl olduğunu belirterek, "Bir çok şeye etki ettiği gibi mezarlıklar müdürlüğümüzde de ciddi etkisini hissettik. Rakamsal olarak verecek olursak 2019 yılında toplamda 3 bin 18 cenazenin işlemini yaparken 2020 yılında 4 bin 164 cenazenin işlemini gerçekleştirdik. Bu da bize yüzde 30 gibi bir artışın olduğunu gösteriyor. Sivas Belediyesi olarak Mezarlıklar Müdürlüğümüz hizmetleri arasında Sivas'ta vefat eden bir vatandaşımızın vefat ettiği andan defnine kadar bütün işlemlerini biz gerçekleştiriyoruz. Hal böyle olunca da bütün cenazeler ile ilgili ciddi bir istatistiğe sahip oluyoruz. Bir vatandaşımız hastanede veya evinde vefat ettikten sonra Sağlık Bakanlığı personelleri tarafından ölüm belgesi oluşturulduktan itibaren artık Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzün emanetine alınıyor. Biz vefat eden vatandaşımızı burada morga alıyoruz. Ardından aile üyeleriyle birlikte yıkama işlemlerini kefenleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vefat eden vatandaşımızın mezar kazım ve mezar yerinin belirlenmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra defin işleminin ardından mezarlık çevresini düzenleyip aileyi mezarlık ve cenaze ile ilgili hiçbir işleme karıştırmadan ve müdahale ettirmeden bu süreci tamamlıyoruz. Bu işlemlerin tamamını Sivas Belediyesi olarak ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Aslında biz onlardan cenazesinin acısı dışında hiç bir şey yaşamasını da istemiyoruz. Kendi acısı dururken burada başka bir şey ile meşgul olmasını hoş bulmuyoruz. Bu yüzden belediye olarak vefat ettiği andan defin aşamasına kadar bütün işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Malum koronavirüs nedeniyle cenaze işlemleri durunca burada hızlı bir şekilde Ay Yıldızlı Cami'mizi hizmete açmıştık. Orada da bir imam görevlendirerek cenaze namazına kadar biz belediye olarak üstlendik. Koronavirüs nedeniyle 2020 yılı ciddi bir yıl olarak geçti." dedi.

'35 KİŞİNİN CENAZE İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ GÜN DE OLDU'

2020 yılında koronavirüsle esnek çalışmaya dahil olmadıklarını söyleyen Duman, "Sivas Belediyesinin Cenaze İşleri Müdürlüğü'nün tek bir düsturu vardır. O da vatandaşın hiçbir talebine yok denilmemesidir. Zor bir yıl oldu ama şükürler olsun bu kısıtlamaların ciddi bir etkisini gördük. Özellikle Sivas için söylüyorum, Kurban Bayramı sonrası eylül ayındaki cenaze sayılarımızla bu ay gerçekleşen cenaze sayıları arasında ciddi uçurum var. Eğer eylül ayında ki gibi devam ediyor olsaydı size 10 bin gibi bir rakam vermek zorunda kalacaktık. 2019 yılının eylül ayıyla 2020 yılının eylül ayını kıyaslayınca iki katı bir rakam ortaya çıkıyor. Şükür ki devletimizin aldığı tedbirler sayesinde biz bu sayıyı yüzde 30'lara kadar düşürmüşüz. 2019 yılı ortalaması günlük 8 kişi iken 2020 yılı ortalaması günlük 11 kişi. Ama 35 kişinin cenaze işlemini gerçekleştirdiğimiz gün de oldu. Milletimizin kısıtlamalara uyduğu takdirde bu rakamların aynı seyrinde düşeceğine inanıyorum. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIM'

Yakınının mezarını ziyaret etmek için mezarlığa gelenlerden Mustafa Yalman (65) ise, "Ne desek boş olur. Önce kendimizi toplayacağız. Sonra da Allah'a yalvaracağız. Önceleri günlük 20-25 defin olmuyordu. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Virüse engel olabilmek için devletimizin söylediği kurallara riayet edeceğiz. Kendimize, temizliğimize dikkat edeceğiz. Yakınlarımızla çok temasa girmeyeceğiz. Mümkün olduğunca da bu kurallara uyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı