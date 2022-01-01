Sivas'ta okuyan Afrikalı öğrenciler yılbaşına eğlenerek girdi - Haberler
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Sivas'ta okuyan Afrikalı öğrenciler yılbaşına eğlenerek girdi

Sivas'ta okuyan Afrikalı öğrenciler yılbaşına eğlenerek girdi
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta eğitim gören Afrikalı öğrenciler 2022'yi eğlence mekanlarında coşkuyla karşıladı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta eğitim gören Afrikalı öğrenciler 2022'yi eğlence mekanlarında coşkuyla karşıladı.

Kentte yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, eğlence mekanlarına akın etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi.

2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti.

Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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