Sivas'ta, "Okumayı Seven Gelsin" projesi hayata geçirilecek.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Etkin Anadolu Kadınlar Derneği yönetimi, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirecekleri "Okumayı Seven Gelsin" projesi hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Sivas Etkin Anadolu Kadınlar Derneği Başkanı Emine Binnur Karaca, projede, inanç ve değerlere bağlı, tarihi ile barışık, kişisel gelişime açık, okuyan, düşünen, üreten gözlem yapabilen, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, iletişimi güçlü, sosyal becerileri gelişmiş, paylaşımcı, derslerinde başarılı, liderlik yapabilecek kızların donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamayı planladıklarını belirtti.

Karaca, proje de ilk etapta lise çağında 500, üniversite çağında 500 olmak üzere bin öğrencinin katılımını hedeflediklerini anlatarak, proje kapsamında kentte Kitap Kahve Kütüphanesi oluşturulacağını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, dernek üyelerine teşekkür etti.

Etkin Anadolu Kadınlar Derneğinin önemli faaliyetlere imza attığını vurgulayan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Çok güzel projeler ürettiniz. Özellikle öğrencilere burs konusunda, servis konusunda, bizzat evleri ziyaret ederek ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi konusunda, onların sorunlarının çözülmesi konusunda çok büyük emekler verdiniz. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir sivil toplum örgütü nasıl olmalı, bir dernek nasıl olmalı buna en güzel örneklerden bir tanesi Etkin Anadolu Kadınlar Derneği. 'Okumayı Seven Gelsin' güzel bir slogan. İnsanları okumaya teşvik etmek, gençleri teşvik etmek çok güzel. Bakanlığımızın da desteklediği hibe verdiği bir çalışma buradan da hibe almanız işinizi ne kadar ciddi yaptığınız anlamına geliyor. Bundan dolayı da sizi tebrik ediyorum. İnşallah bu proje hedefine ve amacına ulaşacaktır. Biz de gereken desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Fidan Yazıcıoğlu Hanımlar Kültür Merkezimizin de üçüncü katını okuma salonu yaptık, ayrıca 3 çeşit yemek 5 lira orası da bu projenin ruhuna uygun. Her türlü destekte de yanınızdayız."

Kaynak: AA