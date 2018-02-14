Sivas'ta Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Sivas'taki mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fehmi Tutkun ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Tuncay Baral, muhtarlara yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Tutkun, okuma yazma bilmeyen vatandaşların 1. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmalarının sağlanacağını belirterek, okur yazar hale gelen kişilerin de ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak 2. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tutkun ayrıca, Halk Eğitim Merkezleri tarafından il ve ilçelerde okuma yazma bilmeyenlerin tespit ve alan çalışmalarının başladığını aktararak, "Bu çalışmada gayret ve çabalarınız çok önemli sizlere gelen başvuruları en yakın okula vermelisiniz. Kampanya bizi mutlu edecek ciddi bir biçimde devam ediyor. İl ve ilçe halk eğitim merkezlerinden aldığımız bilgilere göre müracaat sayısı kısa sürede bini aştı. Bu sayıyı sizlerin destekleriyle çok çok yukarılara taşıyacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Baral ise "Sizlerden isteğimiz mahallenizde bazı ilkokullar başta olmak üzere kurslarımız başlamış durumda. Mahallenizde kaç kişinin okuma yazma bilmediğini sizler daha iyi bilirsiniz. Ciddi manada gelememelerine engeller varsa Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu işin içerisine dahil edelim vatandaşlar mahrum olmasınlar." ifadelerini kullandı.