Sivas'ta Okullarda Bakım-onarım Çalışmaları

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, il merkezdeki gerçekleştirilen bakım-onarım çalışmalarını inceledi.



İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 2017 yılı yatırım programı kapsamında çalışmaların yürütüldüğü Şifaiye Anaokulu, Elçibey İlkokulu, Behrampaşa Ortaokulu, Kadıburhanettin İmam Hatip Ortaokulu, Necdet Şükriye Selen İlkokulu, Şifaiye Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu ile Selçuk Ortaokulunda incelemelerde bulundu.



Kaya'ya, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.



İl Özel İdaresi olarak il genelinde 193 okulda bakım-onarım işlemlerini tamamladıklarını belirten Kaya, 193 okuldan sadece birinde bir gecikme yaşanacağını kaydetti.



Bunun üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Kaya, "2017-2018 eğitim-öğretim süresine işlerini yetiştiremeyen, işlerini layıkıyla yerine getiremeyen, bizleri velilerimize mahcup eden yükleniciye gerekli cezalar uygulanacaktır. Boyası ve temizliği tamamlanan okullarımız ise pazartesi günü yenilenmiş yüzü ile öğrencileri karşılayacaktır. Bu vesileyle yoğun bir gayret göstererek emek veren mesai arkadaşlarıma ve işlerini zamanında hakkıyla yerine getiren yüklenicilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.