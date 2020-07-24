Sivas'ta okullara "Fatih'in Günlüğü" dağıtıldı
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Sivas'ta okullara "Fatih'in Günlüğü" dağıtıldı

Sivas'ta öğrencilere "Fatih'in Günlüğü" adlı kitap hediye edildi.

Sivas'ta okullara
24.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:40

Sivas'ta öğrencilere "Fatih'in Günlüğü" adlı kitap hediye edildi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın himayelerinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları arasından çıkan ve eğitimci yazar İsrafil Kurt tarafından kaleme alınan eserin on bin adetlik ilk baskısı, ücretsiz olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldığı gün öğrencilere ulaştırıldı.

Eserde, Fatih Sultan Mehmet'in doğumu, çocukluk yılları ve İstanbul'u fethetme hayali anlatılıyor.

Eserin bir diğer önemli özelliği ise Fatih'in olayları kendi ağzından, "ruzname" (günlük) şeklinde anlatması olarak göze çarpıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ayasofya'ya da özel bir bölümün ayrıldığı Fatih'in Günlüğü kitabının çizimleri, dil ve üslubu ile öğrencilerin ilgisini çekeceğini ve onlara önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Eserin kısa sürede il genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaşacağını aktaran Savaşçı, şunları kaydetti:

"Fatih'in Günlüğü, Osmanlı Devleti'nin Cihan Padişahı olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in öğrencilerimizce tanınması, onların da tıpkı ecdadımız Fatih gibi küçük yaşlardan itibaren kendilerine hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için var güçleri ile çalışması noktasında son derece önemli bir eserdir. Uzun süredir bu eserin yayına hazırlanması için çalışma yapıyorduk. Hazırlanan eserin dağıtımını görevlilerimizce okullarımıza yaptık. Bilgi verdiğimiz öğrenciler okullarına giderek kitaplarını teslim aldılar. Eserin basılıp dağıtılması ise böylesine anlamlı bir güne denk geldi. Bunun için de ayrıca mutlu olduk.

Eskiler 'Köksüzlük, öksüzlüktür.' derler. Temennimiz odur ki bu eser vesilesi ile öğrencilerimiz kökleri ile yeniden sağlam bağlar kuracaktır. Ayrıca eserin yanında bir de öğrencilerimize 'Benim Günlüğüm' defterini hediye ediyoruz. Umuyorum ki öğrencilerimiz, tarihlerinden aldıkları ilhamla 'Benim Günlüğüm' defterine bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanında kendi fetihlerinin hikayelerini yazacaklardır."

Kaynak: AA

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