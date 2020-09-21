Sivas'ta okullar yüz yüze eğitime başladı SİVAS'ta ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, bugün ders başı heyecanı yaşadı.

SİVAS'ta ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, bugün ders başı heyecanı yaşadı.

Koronavirüs nedeniyle 1 ay geç açılan okullarda anaokulu ve ilkokulu 1'inci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı. Aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı. Elleri okul girişine yerleştirilen ünitede dezenfekte edilen çocuklar, sosyal mesafeye de dikkat edilerek sınıflara alındı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu. İlk ders zilini çalan Ayhan ve Bilgin, sohbet ettikleri öğrencilere başarı dileyerek kitap hediye etti.

Vali Salih Ayhan, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Okullarda Kovid-19 tedbirleri eksiksiz olarak alındı. Okulları açmanın ve evlatlarımızın yüzündeki o güzel tebessümü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tebessümlerin devamı ve çoğalması için hep birlikte gayret göstereceğiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT