"Sivas'ta okullar güvenle açılacak"
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"Sivas'ta okullar güvenle açılacak"

"Sivas'ta okullar güvenle açılacak" Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulları Güvenle Açacağız" farkındalık etkinliği düzenlendi Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulları Güvenle Açacağız" farkındalık etkinliği düzenlendi.

26.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:19

"Sivas'ta okullar güvenle açılacak"

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulları Güvenle Açacağız" farkındalık etkinliği düzenlendi

SİVAS - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulları Güvenle Açacağız" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sivas'ta Pandemi sürecinde kapanan okulların güvenli bir ortamda yeniden açılabilmesi, öğrenci ve velilerin alınması gereken tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi için "Okulları Güvenle Açacağız" farkındalık etkinliği düzenlendi. Tarihi Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve öğretmenler katıldı. Öğretmenler baskılı tişört ve şapkaları ile "Okulumu özledim" mesajı verdi. Ayrıca bir stantta Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ürettiği temizlik malzemeleri ve Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen maskeler sergilendi.

"21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağız"

Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağını belirterek, "Eğitimin bir hak olduğunu bilelim. Bu hakkı itikaya uğratacak bu hakkı sabote edecek anlayıştan uzak durmak için de herkesin, devletimizin, hükümetimizin ve kurumlarımız belirledi kurallara da uyarak inşallah yüz yüze eğitime hep birlikte geçeceğiz. Tam 4 aydır, 16 Mart'tı bildiğim kadarıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Online eğitime başlanıldı. Elbette o dönemde teknolojik imkanlar kullanılarakta gece gündüz çocuklarımıza ulaşmak konusunda gayret gösterdiniz. Bakan beyin çok güzel bir sözü var, 'Ne kadar da online eğitim verilse de ne kadar da ekranlardan evde ulaşılsa da okul ruhunu ve okul ihtimini ekranlardan evlere aktarmak mümkün değil'. Eğitimin özü çocuğun öğretmeni ile geçirdiği zaman ve onun kalitesi ile alakalıdır. Dolayısıyla inşallah tedbiri elden bırakmayarak kurallara uyarak ki o manada Sivas iyi nokta da. 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağız. Okullarımızda iyi bir hazırlık içerisine girdi" dedi.

'Sivas'ta okullar güvenle açılacak'

Kaynak: İHA

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